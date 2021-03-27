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  3. Murat Ceylan'ın yeni sevgilisi tescilli güzel çıktı

Murat Ceylan'ın yeni sevgilisi tescilli güzel çıktı

Survivor adlı yarışma programıyla adını duyuran başarılı sunucu Murat Ceylan'ın yeni aşkı ortaya çıktı. Ceylan'ın oldukça merak edilen sevgilisinin Miss Turkey 2017 ikincisi Pınar Tartan olduğu öğrenildi.

Murat Ceylan'ın yeni sevgilisi tescilli güzel çıktı

Survivor yarışmasıyla ünlenen, aynı zamanda oyunculuk ve müzisyenlik yapan Murat Ceylan'ın yeni aşkı ortaya çıktı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren yakışıklı sunucu, özel hayatıyla magazin gündeminde... Ceylan'ın bir süredir birlikte olduğu yeni aşkının kim olduğu merak ediliyordu. O ismin Miss Turkey 2017 ikincisi Pınar Tartan (24) olduğu ortaya çıktı.

Murat Ceylan'ın yeni sevgilisi tescilli güzel çıktı

ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI

Yeni aşkını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla ilan eden Ceylan, yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti. Sevgilisinin doğum gününü kutlayan Murat Ceylan, fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. "İyi ki doğdun iyi ki sen" notunu düşerek yaptığı romantik paylaşımını, Tartan da  alıntıladı ve kalp emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu. 

Murat Ceylan'ın yeni sevgilisi tescilli güzel çıktı

 

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