Murat Ceylan'ın yeni sevgilisi tescilli güzel çıktı

Survivor yarışmasıyla ünlenen, aynı zamanda oyunculuk ve müzisyenlik yapan Murat Ceylan'ın yeni aşkı ortaya çıktı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren yakışıklı sunucu, özel hayatıyla magazin gündeminde... Ceylan'ın bir süredir birlikte olduğu yeni aşkının kim olduğu merak ediliyordu. O ismin Miss Turkey 2017 ikincisi Pınar Tartan (24) olduğu ortaya çıktı.

ROMANTİK DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI

Yeni aşkını sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla ilan eden Ceylan, yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti. Sevgilisinin doğum gününü kutlayan Murat Ceylan, fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. "İyi ki doğdun iyi ki sen" notunu düşerek yaptığı romantik paylaşımını, Tartan da alıntıladı ve kalp emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu.