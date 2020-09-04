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  3. Murat Dalkılıç boyuyla ilgili esprilere yanıt verdi: "Benim boyum 1.71 değil"

Murat Dalkılıç boyuyla ilgili esprilere yanıt verdi: "Benim boyum 1.71 değil"

Hande Erçel ile ayrıldıktan sonra milli voleybolcu ile anılan Murat Dalkılıç aşk haberlerinden sonra şimdi de boyuyla gündem oldu. Dalkılıç gün boyu twitter'da konuşulan boyuyla ilgili olarak açıklama yaptı ve boyununu 1. 71 olmadığını söyledi.

Murat Dalkılıç boyuyla ilgili esprilere yanıt verdi: "Benim boyum 1.71 değil"

Murat Dalkılıç boyu kaç? Son günlerde aşk hayatı ile gündem olan Murat Dalkılıç şimdi de boyuyla ilgili sosyal medyada ti'ye alındı. Dalkılıç'ın boyunun 1.71 olduğuna dair ortaya atılan iddianın ardından ünlü şarkıcı da sessiz kalmadı ver tatlı bir sitemde bulundu. Peki Murat Dalkılıç'ın boy uzunluğu kaç cm?

Murat Dalkılıç'ın boyu twitter'da trend topic oldu. Hande Erçel ile yaşadığı ayrılıkla magazin gündeminden düşmeyen Dalkılıç, şimdilerde enteresan bir konu ile gündeme geldi. Ünlü şarkıcının boyunun kaç cm olduğu twitter'da tartışılmaya başlandı. 

Murat Dalkılıç boyuyla ilgili esprilere yanıt verdi: Benim boyum 1.71 değil

"BENİM BOYUM 1.71 DEĞİL Kİ"

Dalkılıç gün boyu devam eden iddialara son noktayı koydu ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı: " İyi de benim boyum 1.71 değil ki" ifadelerini kullandı.

 

 

Dalkılıç'ın bu açıklamasının ardından yüzlerce yorum geldi. Bazı takipçileri sanatçının gerçek boy uzunluğunu sorunca sanatçı sessiz kalmayı tercih etti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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