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Murat Dalkılıç'ın zor günü! Babası yoğun bakıma alındı! Sevgilisi Sitare Akbaş yalnız bırakmadı! "İyi olacak inanıyorum"

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın 64 yaşındaki babası Mehmet Sedat Dalkılıç kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenilen babası hakkında konuşan Dalkılıç, "İyi olacak inanıyorum" şeklinde açıklamada bulundu.

Murat Dalkılıç'ın zor günü! Babası yoğun bakıma alındı! Sevgilisi Sitare Akbaş yalnız bırakmadı! "İyi olacak inanıyorum"

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç’ın babası Mehmet Sedat Dalkılıç, bugün geçirdiği kalp krizi sonucunda Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Dalkılıç'a anjiyo uygulanmasının ardından yoğun bakıma kaldırıldı.  Mehmet Sedat Dalkılıç'ın tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

APAR TOPAR HASTANEYE KOŞTU

Babasının kalp krizi geçirdiği haberini alan Murat Dalkılıç da sevgilisi Sitare Akbaş ve kardeşi Elif Dalkılıç ile Aydın’a gitti. Murat Dalkılıç, yoğun bakımda yatan babasının doktoru Doç. Dr. Ufuk Eryılmaz’dan bilgi aldı.

Murat Dalkılıç'ın zor günü! Babası yoğun bakıma alındı! Sevgilisi Sitare Akbaş yalnız bırakmadı! İyi olacak inanıyorum

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Babasının sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Dalkılıç, “Babam kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. İyi olacak inanıyorum. Doktorlardan aldığım bilgiler doğrultusunda babamın durumunun iyi olduğunu öğrendim. Sanırım yarın veya yarından sonra daha da normale dönecek diye umuyorum” şeklinde konuştu.

Murat Dalkılıç'ın zor günü! Babası yoğun bakıma alındı! Sevgilisi Sitare Akbaş yalnız bırakmadı! İyi olacak inanıyorum

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