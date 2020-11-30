Murat Dalkılıç'tan sevenlerine müjdeli haber: 'Ekranlarda olacağım'

Hande Erçel ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündeminde yer edinen Murat Dalkılıç çok özel açıklamalarda bulundu.

30 yeni beste yaptığını açıklayan Dalkılıç, "Dünyadaki müzik sektörünü de, bizleri de çok etkiledi pandemi. Sektör büyük bir değişime girdi. Açıkçası yeni koşullar biz müzisyenleri dijitalleşmeye mecbur bıraktı. Başlarda direndik ama dijitalleşen müziğe ayak uyduruyoruz artık. Dijital dünya bireyselleştirdi bizleri. Çeşitlilik de çok fazla, bu yüzden rekabet arttı. Sektör olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Benim kendi birikimim vardı, o yüzden şanslıyım ama ekibimdekiler için öyle değil durum maalesef. Umarım zor günleri bir an önce atlatırız." ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, muhabirin; 'Son yıllarda üretkenliğinizin azaldığını düşünüyorum... Buna katılıyor musunuz?' sorusuna ise şöyle yanıt verdi.

"Evet. Eskisi kadar müziğe zaman ayıramadım. Çok bölündüm çünkü. Animasyon şirketime daha çok vakit ayırdım. Müziğe vaktimin yüzde 30'unu verebiliyordum. Şimdi yeniden müziğe yöneldim. Karantinada 30'a yakın beste yaptım. Dinleyicilerimle buluşturacağım."

Dalkılıç, sevenlerine müjdeli bir haber de verdi ve ekranlarda olacağını dile getirdi ve;

"Çok güzel bir dijital platform kurdum. Oradan yeni şarkılarımı paylaşacağım dinleyicilerimle. Müzikte çok üretken bir döneme girdim. Güzel besteler yaptım. Sinan Akçıl'dan da besteler aldım. Bunları sırasıyla paylaşacağım Şubat ayında... Melih Kibar albümünde de yer aldım. O da yakın zamanda çıkacak. Oyunculuk için de teklif geldi, kabul ettim. Yakında bir televizyon kanalında sevenlerimin karşısına çıkacağım. Daha fazla ayrıntı vermeyeceğim, sürpriz olsun." dedi.