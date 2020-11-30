Yılmaz Vural'ın eşi Seda Vural: Durumu iyiye gidiyor, bol bol dua edeceğizÜnlü oyuncu Seda Tosun'un bir zamanlar kedicik olduğu ortaya çıktı!Altay - Bursaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuModerna aşısı dünyayı korona belasından kurtaracak! Yüzde 100 başarı sağladıKervan Gıda halka arz sonucu belli oldu mu? Hisseleri ne zaman dağıtılacak?53 yıl boyunca burnunda bozuk para ile yaşayan hasta doktorları şaşkına uğrattıMurat Dalkılıç'tan sevenlerine müjdeli haber: 'Ekranlarda olacağım'Formula 1 Sakhir GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Romain Grosjean, Sakhir Grand Prix'sinde yarışamayacakMAK Danışmanlık sordu, vatandaş cevapladı: Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Murat Dalkılıç'tan sevenlerine müjdeli haber: 'Ekranlarda olacağım'

Murat Dalkılıç'tan sevenlerine müjdeli haber: 'Ekranlarda olacağım'

Ünlü şarkıcı Murat Dalkıllıç verdiği bir röportajda yeni projelerinden bahsetti. Özel açıklamalarda bulunan Dalkılıç, magazin figürü olmak istemediğini ifade ederek "Biz film çekmiyoruz, gerçek hayatlar yaşıyoruz. İlişkilerimizin dizi ya da film gibi izlemesini sevmiyorum" dedi.

Murat Dalkılıç'tan sevenlerine müjdeli haber: 'Ekranlarda olacağım'

Hande Erçel ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündeminde yer edinen Murat Dalkılıç çok özel açıklamalarda bulundu.

Murat Dalkılıç'tan sevenlerine müjdeli haber: 'Ekranlarda olacağım'

30 yeni beste yaptığını açıklayan Dalkılıç, "Dünyadaki müzik sektörünü de, bizleri de çok etkiledi pandemi. Sektör büyük bir değişime girdi. Açıkçası yeni koşullar biz müzisyenleri dijitalleşmeye mecbur bıraktı. Başlarda direndik ama dijitalleşen müziğe ayak uyduruyoruz artık. Dijital dünya bireyselleştirdi bizleri. Çeşitlilik de çok fazla, bu yüzden rekabet arttı. Sektör olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Benim kendi birikimim vardı, o yüzden şanslıyım ama ekibimdekiler için öyle değil durum maalesef. Umarım zor günleri bir an önce atlatırız." ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, muhabirin; 'Son yıllarda üretkenliğinizin azaldığını düşünüyorum... Buna katılıyor musunuz?' sorusuna ise şöyle yanıt verdi.

Murat Dalkılıç'tan sevenlerine müjdeli haber: 'Ekranlarda olacağım'

"Evet. Eskisi kadar müziğe zaman ayıramadım. Çok bölündüm çünkü. Animasyon şirketime daha çok vakit ayırdım. Müziğe vaktimin yüzde 30'unu verebiliyordum. Şimdi yeniden müziğe yöneldim. Karantinada 30'a yakın beste yaptım. Dinleyicilerimle buluşturacağım."

Murat Dalkılıç'tan sevenlerine müjdeli haber: 'Ekranlarda olacağım'

Dalkılıç, sevenlerine müjdeli bir haber de verdi ve ekranlarda olacağını dile getirdi ve;

"Çok güzel bir dijital platform kurdum. Oradan yeni şarkılarımı paylaşacağım dinleyicilerimle. Müzikte çok üretken bir döneme girdim. Güzel besteler yaptım. Sinan Akçıl'dan da besteler aldım. Bunları sırasıyla paylaşacağım Şubat ayında... Melih Kibar albümünde de yer aldım. O da yakın zamanda çıkacak. Oyunculuk için de teklif geldi, kabul ettim. Yakında bir televizyon kanalında sevenlerimin karşısına çıkacağım. Daha fazla ayrıntı vermeyeceğim, sürpriz olsun." dedi.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT