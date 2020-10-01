Murat Doğan kimdir? | Neden öldü?

Murat Doğan kimdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabında bir başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Koca'nın paylaşımının ardından internette Murat Doğan hakkında arama yapılmaya başlandı. Murat Doğan merak konusu oldu. Peki Murat Doğan kimdir? | Murat Doğan neden öldü? Ayrıntılar haberimizde...

MURAT DOĞAN KİMDİR?

Murat Doğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın ağabeyidir.

Murat Doğan, Ankara'da bir süredir gırtlak kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Murat Doğan, 2 çocuk babasıydı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın ağabeyi Murat Doğan'ın cenazesi, öğle namazının ardından memleketi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Yukarıçanlı köyünde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

İletişim başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın ağabeyi Murat Doğan'ın ölümü nedeniyle Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdürü Büyükelçi Hasan Doğan‘ın kıymetli ağabeyi Murat Doğan’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabında paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Hasan Doğan Beyin ağabeyi çok kıymetli Murat Doğan’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Hasan Doğan Beye sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun."