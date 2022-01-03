Murat Gezici'ye göre II. Abdülhamid'in kurduğu Hamidiye Su'yu CHP kurmuş! Tevfik Göksu hemen müdahale etti

CNN Türk'te Göksu Öngören Özgür moderatörlüğünde dün akşam ekranlara gelen "Ne Oluyor?" programında İBB AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Hilmi Daşdemir, Murat Gezici ve Faruk Aksoy'un sorularını yanıtladı.

CHP'li AHMET İSVAN'IN KURDUĞUNU SÖYLEDİ

Program Hamidiye Su konuşulurken Murat Gezici," Hamidiye Su'yu kim kurdu? Ahmet Bey( Ahmet İsvan) kurdu." dedi.

TEVFİK GÖKSU ARAYA GİRDİ

Bunun üzerine araya giren Tevfik Göksu, Hamidiye Su'yu II. Abdülhamid'in kurduğunu söyledi.

"GELİŞTİREN ERDOĞAN'DI"

Daha sonra sözlerine devam eden Gezici," (Hamidiye Su) Bunu geliştiren bunu büyüten Sayın Erdoğan'dı. " diye konuştu.