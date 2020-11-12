Murat Güloğlu, iş hayatına Habertürk TV'de devam edecek. Selçuk Tepeli'nin FOX Ana Haber'e geçmesiyle birlikte onun boşalan koltuğuna geçecek olan Murat Güloğlu'nun hayatı da merak konusu oldu. Daha önce FOX TV'de çalışmış olan başarılı sunucu Murat Güloğlu kimdir? Nereli? Kaç yaşında? FOX'tan neden kovuldu? Murat Güloğlu'nun İlham Aliyev yorumu | İşte detaylar...

MURAT GÜLOĞLU KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

6 Nisan 1975 tarihinde, Sivas'ta dünyaya gelen Murat Güloğlu, 45 yaşındadır.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu olan Güloğlu, eğitim hayatına Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği ve Dış Politika Programı'nda yüksek lisans yaparak devam etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ile IPI Türkiye Ofisi, Uluslararası Basın Enstitüsü Derneği yönetim kurulu üyesidir.

MURAT GÜLOĞLU KARİYERİ

Murat Güloğlu'nun medya geçmişi 1995 Şubat ayında başladı. Uzun süre birçok TV kanalı haber ve program departmanında spiker, muhabir, editör ve yapımcı olarak görev alan Güloğlu, 1999 yılında üyesi olduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Yılın En İyi Televizyon Gazetecisi" ödülüne layık görüldü.

Muhabirliğin ardından kamera önüne geçerek haber spikerliği ve program sunuculuğu yaptı. FOX'ta Evinizin Oğlu Murat Güloğlu sloganıyla program sunuculuğu - haber spikerliği yapmış, Çalar Saat Hafta Sonu kuşağını sunmuştur.

Mart 2017'de Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile ilgili yaptığı yorumdan dolayı işinden kovuldu. Bununla beraber Gazete Habertürk'ün pazar röportajlarını gerçekleştirmekte ve gazeteci Güneri Cıvaoğlu ile çalışmaktadır. Murat Güloğlu'nun "Gitmesen...Gitme Sen." isimli bir kitabı bulunmaktadır.

MURAT GÜLOĞLU FOX'TAN NEDEN KOVULDU? | İLHAM ALİYEV YORUMU

Fox TV’de yayımlanan 'Çalar Saat' programının sunucusu Murat Güloğlu'nun, canlı yayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva ile ilgili yaptığı yorum nedeniyle işine son verildi.

Güloğlu, Aliyev'in, eşini başkan yardımcısı olarak atamasın ilişkin, "Düşünsenize, başkan ile yardımcısı aynı yatakta. Tövbe ya Rabbim!" ifadelerini kullanmış ve büyük tepki çekmişti.

Bu eleştiri üzerine iş akdine son verilen Murat Güloğlu'nun bağlı bulundupu kanalda görev almayavağı haberini, Fox Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Engin Güner, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Güner, programı artık İlker Karagöz’ün sunacağını açıkladı.