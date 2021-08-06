Egedesonses'in sahibi Murat Karakaş, canlı yayınlanan radyo programı sırasında kullandığı skandal ifadeler nedeniyle eleştirildi. Ayşe Arman dahil çok sayıda ismin tepki gösterdiği Murat Karakaş merak konusu oldu. Bu kapsamda Murat Karakaş kimdir? | Murat Karakaş radyo yayınında ne dedi? sorularının yanıtına ulaşmak isteyen internet kullanıcıları arama yapmaya başladı. Peki Murat Karakaş kimdir? | Murat Karakaş radyo yayınında ne dedi? İşte detaylar...

MURAT KARAKAŞ KİMDİR?

Murat Karakaş Egedesonses'in sahibidir. Egedesonses'te radyo programı yapan Murat Karakaş canlı yayında kullandığı ırkçı ve cinsiyetçi ifadeler dolayısıyla eleştiri oklarınıon hedefi oldu. Karakaş tepkilerin ardından özür dilese de söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.

31 Temmuz Salı günü Rıdvan Karapehlivan ile program gerçekleştiren Murat Karakaş, siyasetçilerin sığınmacı politikasını değerlendirdi. Karakaş'ın programda kullandığı şok ifadeler şaşkınlık yarattı.

MURAT KARAKAŞ RADYO YAYININDA NE DEDİ?

Ukrayna’dan kadın mültecilerin ülkeye gelmesi durumunda evlerinde konuk edebileceklerini söyleyen Murat Karakaş canlı yayınlanan program sırasında şu ifadeleri kullandı:

“Gidiyor Afganistan sakallı sakallı leş gibi… Ukrayna’dan böyle, ne derler… Neyse tanımı burada kullanmayayım, bayan mülteciler gelse daha güzel olmaz mı?”