Murat Kaya 'Önce millet, önce memleket' diyerek Pendik Belediye Başkan A. Adaylığını açıkladı

AK Parti Pendik teşkilatının ve siyasetinin önemli isimlerinden biri olan ve teşkilatın bir çok kademelerinde görev yapan Murat Kaya, 31 Mart 2024 seçimlerinde Pendik Belediye Başkan adaylığı için resmi müracaatını yaparak aday adayı oldu.

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Murat Kaya 'Önce millet, önce memleket' diyerek Pendik Belediye Başkan A. Adaylığını açıkladı

AK Parti 31 Mart 2024 yerel seçimlerine az bir süre kala adaylar bir bir adaylıklarını adaylıklarını açıklamaya başladı. Bu ilçelerden biri olan Pendik'te ise aday adaylık için siyasetinin önemli isimleri art arda müracaatlarda bulunarak aday adaylıklarını ilan ettiler. Son olarak AK Parti Pendik siyasetinin önemli bir ismi olan Murat Kaya, resmi müracaatını yaparak Pendik belediye başkan aday adayı oldu.

DURUŞU VE MÜTEVAZİLİĞİ İLE TAKTİR TOPLUYOR

AK Partinin kuruluşundan beri parti teşkilatlarının bir çok kademesinde görev alan, teşkilatlarda çok sevilen Pendikliler tarafından duruşu ve mütevaziliği ile taktir toplayan Murat Kaya, en son Ali Şirin, ilçe başkanlığı döneminde başkan yardımcısı olarak çok başarılı çalışmalara imza atmıştı.

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ÖNCE MİLLET, ÖNCE MEMLEKET

Murat Kaya müracaatların son gününde ilçe başkanlığına gelerek ilçe başkanı Özer Sarıkaya'ya aday adaylık müracaat formunu teslim ederek Pendik Belediye Başkan aday adaylığını resmen açıklamış oldu.

Murat Kaya, aday adaylık müracaatından ardından sosyal medya hesabından "Hakkaniyet, liyakat, adalet içi önce millet, önce memleket " paylaşımında bulundu.

MURAT KAYA KİMDİR?

Pendik Belediye başkan A. Aday Murat Kaya kendisini şu şekilde tanıtıyor.

Değerli dostlarım ;

1976 Trabzon /Of doğumlu, 24 yıldır PENDİK’te ikamet eden ve PENDİKLİ olan,

Kuroğlu Mdf fabrikasında üretim mühendisi, Güney 2M firmasında ve Ülker firmasında yaklaşık 10 yıl yöneticilik yapan, sonrasında kendi şirketini kurup iş insanı olan,

Pendik Trabzonlular Derneği kurucularından olup, İstanbul Pendik PEFHEM (Pendik Folklor Halk Eğitim Merkezi) Derneği yönetim kurulu üyeliği ve Pendikspor yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş bir kardeşiniz olarak,

bugün itibariyle 2002 yılında AK Parti İlçe Gençlik Kollarında KURUCUSU olduğum, İKİ dönem (6 YIL) Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı, ÜÇ dönem (9 YIL) İlçe Başkan Yardımcılığı, TEŞKİLAT BAŞKANLIĞI, Tanıtım ve Medya Birim Başkanlığı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Birim Başkanlığı görevlerinde bulunduğum, yaklaşık 5 DÖNEM yani 15 YIL AKTİF görev yapan ve sonrasında her seçim döneminde de hatip olarak görev alıp yaklaşık 22 YIL boyunca HİZMET ettiğim AK PARTİ’mden 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI için aday adaylığına başvuru yapmanın heyecanını, sevincini ve onurunu yaşıyorum.

Bu mutluluğu sizlerle paylaşmak ve her daim PENDİK ‘imizin, PENDİKLİ hemşehrilerimizin, TEŞKİLATIMIZIN ve sizlerin emrinde olduğumuzu arz etmek istedim.

Aday adayı olmamızın ilçemize, AK PARTİ PENDİK TEŞKİLATIMIZA ve ülkemize hayırlı olmasını, hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.

Murat KAYA
AK Parti Pendik Belediye Başkan A. Adayı

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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