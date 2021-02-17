Yıllar sonra ekranlarda boy gösteren ünlü şarkıcı Murat Kurşun'un ardından eşi merak edildi. İnternet kullanıcıları tarafından Kurşun'un eşi Asena Toprak kimdir sorusu araştırılıyor. Peki Murat Kurşun'un eşi Asena Toprak kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? İşte detaylar...

MURAT KURŞUN'UN EŞİ ASENA TOPRAK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

2015 yılında Miss Turkey yarışmasına katılan ve finalist olan Asena Toprak bu şekilde tanınmaya başlanmıştı. Aslen nereli olduğu bilinmeyen Toprak, şarkıcı Murat Kurşun'un klibinde oynamasıyla ekranlarda ilk kez yer aldı. Ancak Toprak o ara klibinde rol aldığı Kurşun ile ilişki yaşamaya başladı.Yaşadıkları aşkı evlilikle taçlandıran ikili 2016 senesinde dünyaevine girdi. 24 yaşındaki Toprak, evlilik nedeniyle kariyerini yarıda bıraktı. Çiftin bu evliliğinden Murat Can adında oğulları var.

Öte yandan Asena Toprak, Murat Kurşun'un ikinci eşi. Murat Kurşun daha önce şarkıcı Ceylan ile evlenmiş bir yıl sonra boşanmıştı.

MESLEĞİ NE?

Asena Toprak, ünlü bir manken ve oyuncu olmak istiyordu. Hedefi doğrultusunda henüz lisedeyken Miss Turkey'e katılarak finalist oldu. 2015 yılında katıldığı yarışmayla tanınırlık kazanan Toprak, evlilik dolayısıyla kariyerine ara verdi.

MURAT KURŞUN KİMDİR?

Murat Kurşun, 1974 yılında dünyaya geldi. 7 yaşından bu yana müzikle iç içe olan Murat Kurşun, darbuka, bateri, org ve saz çalmaktadır.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Murat Kurşun kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları