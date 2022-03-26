Murat Övüç Diyarbakırlı anneleri unutmadı! Ünlü şarkıcı terör örgütleri tarafından kaçırılan evlatlara seslendi: "Biran evvel teslim olun…"
Ünlü şarkıcı Murat Övüç, sahne almak için gittiği Diyarbakır’da evlat nöbetinde olan aileleri ziyaret etti. Terör örgütleri tarafından kaçırılan evlatları için nöbet tutan ailelere giden Övüç: “Diyarbakırlı anneler yanınızdayım” dedi.
Sahne kıyafetleri ve davranışlarıyla sosyal medyanın gündemini sarsan ünlü şarkıcı Murat Övüç, sahne almak için Diyarbakır’a gitti. Ünlü fenomen, terör örgütleri tarafından kaçırılan evlatları için nöbet tutan aileleri ziyaret etti. Övüç, ziyaret esnasında terör örgütü tarafından kaçırılan evlatlara da seslendi.
“BİRAN EVVEL TESLİM OLUN”
Magazin dünyasının kalbi haline gelen ünlü fenomen Murat Övüç, aileleri ziyaret ettiği esnada şu ifadeleri kullandı: “Diyarbakır anneleri yanınızdayım. Biran evvel teslim olun. Anneleriniz babalarınız sizleri bekliyor.” Murat Övüç, sahne kıyafetlerinin yanı sıra yoksullulara ve ihtiyaç sahiplerine ettiği yardımlarla da biliyor.
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