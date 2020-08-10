Murat Övüç sosyal medyada yine eleştiri yağmuruna tutuldu!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım cinsiyetçi küfür ettiği için bir çok kişi tarafından eleştirilmişti. Övüç'ün sahne aldığı yerlerin işlerini iptal etmesinin ardından Salkım'dan özür dilemişti. Ancak Salkım bu özrü kabul etmedi. Olayların ardından bugün Trakya ve Balkanlılar Derneği'ne ziyarette bulunan Övüç, yine tepkileri üzerine çekti.

Sosyal medya hesabı üzerinden sık sık paylaşımlarda bulunan Murat Övüç Trakya ve Balkanlılar Derneği'ne ziyarette bulundu ve burada yaptığı konuşmayı da Instagram hesabından paylaşmıştı.

"ÇİRKEF, BENİ KADIN DÜŞMANI İLAN ETTİ!"

Konuşmasında yine Salkım'a hakaret eden Övüç; "Çok zoruma gidiyor. Bir çirkef çıktı beni kadın düşmanı ilan etti kaldıramıyorum." sözlerini kullandı.

Paylaşımın ardından Trakya ve Balkanlar Derneğine çok sayıda tepki gelince paylaştığı konuşmasını Övüç yayından kaldırırken, Trakya ve Balkanlar Derneği'De sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu.

Murat Övüç ile uzaktan yakında alakamız yoktur diyerek açıklamalarda bulunan dernek yönetimine tepkiler devam ediyor.

İşte o yorumlardan bazılar;

PAYLAŞIMLARINI KALDIRDI!

Övüç, tepkilerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları kaldırarık Sefaköy Belediyesi etiketi ile paylaştı.