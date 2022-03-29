Murat Övüç topuklu ayakkabı giydi yer yerinden oynadı! Bu kadarı da fazla dedirtti

Sosyal medyanın en ünlü kişilerinden olan Murat Övüç, sosyal medya hesabından yeni görüntülerini paylaştı. Sahne kıyafetleri ve tavırları ile öne çıkan ünlü fenomen paylaştığı görüntüler ile takipçilerini bir kez daha şaşırtmayı başardı.

YÜKSEK TOPUKLU İLE GÜNDEME OTURDU

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Murat Övüç, adından söz ettirmeye devam ediyor. Sahne kıyafetleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü fenomen Murat Övüç bu kez giydiği topuklu ayakkabılar ile eleştirilerin odağı oldu.

Yeni görüntülerini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan ünlü fenomenin sarı renkli yüksek topuklu ayakkabı giydiği görüldü. Bu görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Övüç’ün takipçileri ünlü fenomeni eleştiri yağmuruna tuttu.

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