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Murat Övüç topuklu ayakkabı giydi yer yerinden oynadı! Bu kadarı da fazla dedirtti

Murat Övüç sosyal medya hesabından yüksek topuklu ayakkabı giydiği görüntüleri paylaştı. Ünlü fenomenin takipçileri tepki göstererek “Bu kadarı da fazla” yorumlarında bulundu.

Murat Övüç topuklu ayakkabı giydi yer yerinden oynadı! Bu kadarı da fazla dedirtti

Sosyal medyanın en ünlü kişilerinden olan Murat Övüç, sosyal medya hesabından yeni görüntülerini paylaştı. Sahne kıyafetleri ve tavırları ile öne çıkan ünlü fenomen paylaştığı görüntüler ile takipçilerini bir kez daha şaşırtmayı başardı.

Murat Övüç topuklu ayakkabı giydi yer yerinden oynadı! Bu kadarı da fazla dedirtti

YÜKSEK TOPUKLU İLE GÜNDEME OTURDU

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alan Murat Övüç, adından söz ettirmeye devam ediyor. Sahne kıyafetleriyle tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü fenomen Murat Övüç bu kez giydiği topuklu ayakkabılar ile eleştirilerin odağı oldu.

Murat Övüç topuklu ayakkabı giydi yer yerinden oynadı! Bu kadarı da fazla dedirtti

Yeni görüntülerini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşan ünlü fenomenin sarı renkli yüksek topuklu ayakkabı giydiği görüldü. Bu görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Övüç’ün takipçileri ünlü fenomeni eleştiri yağmuruna tuttu.

Murat Övüç topuklu ayakkabı giydi yer yerinden oynadı! Bu kadarı da fazla dedirtti

Murat Övüç topuklu ayakkabı giydi yer yerinden oynadı! Bu kadarı da fazla dedirtti

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