Murat Övüç'e veto! "Kadınler Matinesi" programı Samsun'da yasaklandı!

Vatandaşların şikayetini dikkate alan Samsun Valiliği Eşcinsel Murat Övüç'ün 'kadınlar matinesi' adını verdiği programını "milli ve manevi değerleri aykırı" olduğunu gerekçesiyle iptal etti.

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Murat Övüç'e veto! "Kadınler Matinesi" programı Samsun'da yasaklandı!

Sosyal Medya ünlüsü Murat Övüç, önümüzdeki günlerde Bafra ve Atakum'da düzenlenmesi beklenen iki etkinlikle kadınlarla buluşacaktı. Samsun Valiliği, Övüç'ün iki ilçede planladığı 'Kadınlar Matinesi' etkinliğini 'milli ve manevi değerlere aykırı' olduğu gerekçesiyle yasakladı.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE AYKIRI

Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bir organizasyon firması tarafından 'Kadınlar Matinesi' adı altında ilimizde gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikle ilgili olarak vatandaşlarımız, Valiliğimize ulaşmış ve programın toplumun milli ve manevi değerlerine aykırılık teşkil ettiği, yapılmasının kamu esenliğini olumsuz etkileyeceği yönünde rahatsızlıklarını iletmişlerdir. Bu sebeple; önünüzdeki günlerde Bafra ve Atakum'da düzenlenmesi planlanan etkinliklere 5442 sayılı Kanunu'nun 11 (c) maddesi 'İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır.' uyarınca müsaade edilmeyeceği, kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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BELEDİYE BAŞKANI DA "MÜSAADE ETMEYİZ" DEMİŞTİ

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün 22 Ağustos'ta yapacağı etkinlik için Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Böyle bir etkinliğin yapılmasına müsaade etmeyiz" demişti.

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