Murat Övüç'ten kadına şiddete yönelik skandal sözler! 

Muğla'nın Ula ilçesinde Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından katledilmesi tüm Türkiye'yi yasa boğarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler geldi. Övüç'ün sözleri sosyal medya gündeminde yerini alırken, kullanıcılar tepki yağdırdı.

KADIN, ERKEĞİN BİR ADIM GERİSİNDE OLMALI

Sosyal medyada paylaştığı ilginç videolarla sürekli Türkiye gündeminde yer alan isim Murat Övüç,bu kez Pınar Gültekin cinayetinin ardından söylediği skandal sözlerle konuşuluyor. Övüç yaptığı açıklamada; "Ne olacak bu kadınlar? 'Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular.' Tutun dilinizi. Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Şimdiki kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfrediyorlar, gaza getiriyorlar. E erkekler de... Tabii ki şiddete karşıyım. Asla hiçbir kadın şiddete maruz kalmamalı. Herkes çizgisini bilmeli." ifadelerini kullandı.

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün asıl mesleği medyumluk. 1968 yılında Van’da dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor.

İstanbul’da bazı mekanlarda astroloji ile ilgili yorumlar yapmakta olan Murat Övüç’ün müşterileri arasında ünlülerde bulunmaktadır.

Ayrıca yönetmenliğini Sedat Kapurtu’nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer almıştı.