Murat Şahsuvaroğlu AK Parti'den Aday Adayı oldu

Aslen Erzurumlu olan uzun yıllardır İstanbul'da ikamet eden iş insanı Murat Şahsuvaroğlu AK Parti’den 1. Bölge Milletvekili A. Adaylık müracaatını yaptı.

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Murat Şahsuvaroğlu AK Parti'den Aday Adayı oldu

Erzurumluların en çok istediği isimi ikna edip siyasete girmesi için çok kişinin devreye girdiği dernek başkanların yoğun isteklerini kırmayan Şahsuvaroğlu isteklere cevap verip ilk adımını attı.

İstanbul'un sevilen başarılı İş insanı, çevresinde yaptığı yardımlarla Erzurumlu hemşerilerini hiç bir zaman yalnız bırakmayan, tevazu kişiliğiyle gönüllere taht kuran Murat Şahsuvaroğlu aynı zamanda İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanlığını da yürütmektedir.

Murat Şahsuvaroğlu AK Parti'den Aday Adayı oldu

ADAY ADAYLIK MÜRACAATI DADAŞLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Erzurumlu Dernek Federasyon STK'ların çoğu aday olarak istedikleri Vakıf Başkanı Şahsuvaroğlu isteklere karşılık verip Ak Parti İl Başkanlığına Milletvekili A. Adaylığını resmileştirdi.

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