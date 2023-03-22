Murat Şahsuvaroğlu AK Parti'den Aday Adayı oldu

Erzurumluların en çok istediği isimi ikna edip siyasete girmesi için çok kişinin devreye girdiği dernek başkanların yoğun isteklerini kırmayan Şahsuvaroğlu isteklere cevap verip ilk adımını attı.

İstanbul'un sevilen başarılı İş insanı, çevresinde yaptığı yardımlarla Erzurumlu hemşerilerini hiç bir zaman yalnız bırakmayan, tevazu kişiliğiyle gönüllere taht kuran Murat Şahsuvaroğlu aynı zamanda İstanbul Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanlığını da yürütmektedir.

ADAY ADAYLIK MÜRACAATI DADAŞLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Erzurumlu Dernek Federasyon STK'ların çoğu aday olarak istedikleri Vakıf Başkanı Şahsuvaroğlu isteklere karşılık verip Ak Parti İl Başkanlığına Milletvekili A. Adaylığını resmileştirdi.