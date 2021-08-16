Murat Ünalmış'ın ardından üzen bir ayrılık daha! Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i Hande Soral diziye veda ediyor!

TIMS&B imzalı ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde ayrılıklar peş peşe geldi. Diziye sezon finalinde veda eden başarılı oyuncu Murat Ünalmış'ın hayat verdiği Demir Yaman'ın eski okul arkadaşı ve ortağı Hakan Gümüşoğlu karakterini ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un canlandıracağı öğrenilmesinin ardından diziden üzen bir ayrılık haberi geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre çekimleri Adana'da gerçekleştirilen Bir Zamanlar Çukurova dizine Ümit karakteriyle dahil olan Hande Soral ilk bölümde ekibe veda edeceği öğrenildi. Soral'ın yaz başına kadar Ordu'da çekilen "Kuzey Yıldızı İlk Aşk"ta başrol olan eşi İsmail Demirci'yle uzun süre ayrı kaldığı için bu kararı aldığı öğrenildi.

Reyting rekortmeni dizide ayrılıkların devam edeceği konuşulurken İbrahim Çelikkol'un canlandıracağı Hakan'ın yarım kalan hesabını görmek için Çukurova'ya geleceği dizide intikam ve ihtiras yine başrolde olacağı söyleniyor.

HANDE SORAL KİMDİR?

Hande Soral, 2 Şubat 1987 yılında Bursa İnegöl'de doğmuştur. İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okudu. Kendisi gibi oyuncu olan Bensu Soral adında kız kardeşi vardır. 2008 yılında Komedi Dükkanı adlı programda konuk oyuncu olarak yer alan ve televizyon dünyasına adım atan 34 yaşındaki Hande Soral, 2008 ve 2011 yılları arasında yayınlanan "Küçük Kadınlar" isimli diziyle oyunculuğa başladı. Dizide canlandırdığı Armağan karakteriyle başrol oynadı.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Ümit'i kimdir? Hande Soral kimdir? Nereli, kaç yaşında?