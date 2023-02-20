Muratpaşa belediyesi kente gelen depremzedeler için ev eşyası ücretsiz mağaza yardım kampanyası başlattı

Muratpaşa Belediyesi, kente gelen depremzedeler için ilçe sakinlerinin bağışlarıyla kurduğu ücretsiz mağazaların ardından ev kiralayan afetzedeler için eşya yardım kampanyası başlattı.

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Muratpaşa belediyesi kente gelen depremzedeler için ev eşyası ücretsiz mağaza yardım kampanyası başlattı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından kente gelip ev kiralayan depremzedeler için "eşya yardım" kampanyası başlattı.

DEPREMZEDELER İÇİN ÜCRETSİZ MAĞAZALAR KURULDU

Muratpaşa Belediyesi, kente gelen depremzedeler için ilçe sakinlerinin bağışlarıyla kurduğu ücretsiz mağazaların ardından ev kiralayan afetzedeler için eşya yardım kampanyası başlattı. Kampanya çerçevesinde çalışır durumda olan beyaz eşya, koltuk, kanepe, dolap gibi ev eşyaları kabul ediliyor. Ev eşyası yardımında bulunmak isteyen ilçe sakinleri, Turunç Masa'nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezini araması yeterli.

Muratpaşa belediyesi kente gelen depremzedeler için ev eşyası ücretsiz mağaza yardım kampanyası başlattı

OTELLERDE KALAN 600 KİŞİNİN GÜNLÜK GIDASI KARŞILANIYOR

Diğer yandan, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) ve Güzeloba İlköğretim Okulu Spor Salonu'nda oluşturulan ücretsiz mağazalardan bugüne kadar 46 bin 892 depremzede yararlandı. Muratpaşa Belediyesi'nin otellere yemek ve gıda malzemesi desteği de devam ediyor. Otellerde kalan günlük 600 kişinin yemeği Muratpaşa Belediyesi'nce karşılanırken 2 bin 584 kişilik gıda malzemesi de otellere verildi.

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