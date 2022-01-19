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Murdarilik ne demek, TDK'ya göre Murdarilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Murdarilik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Murdarilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Murdarilik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Murdarilik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Murdarilik ne demek, TDK'ya göre Murdarilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Murdarilik ne demek? Murdarilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi murdarilik kelimesi. Peki murdarilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre murdarilik nedir, murdarilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MURDARİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Murdarilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre murdarilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Omurilik

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