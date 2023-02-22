Muritala Oriyomi Lawal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muritala Oriyomi Lawal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muritala Oriyomi Lawal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Muritala Oriyomi Lawal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Muritala Oriyomi Lawal 9 Haziran 1998 tarihinde Port Harcourt şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Muritala Oriyomi Lawal Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muritala Oriyomi Lawal, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Muritala Oriyomi Lawal'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Muritala Oriyomi Lawal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Muritala Oriyomi Lawal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ekim 2015 yılında MFM FC
1 Ocak 2021 yılında Kwara United
Muritala Oriyomi Lawal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Muritala Oriyomi Lawal şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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