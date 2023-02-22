Murphy Ndukwu Chukwuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murphy Ndukwu Chukwuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murphy Ndukwu Chukwuma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Murphy Ndukwu Chukwuma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Murphy Ndukwu Chukwuma {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Murphy Ndukwu Chukwuma Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Murphy Ndukwu Chukwuma, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 21 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Murphy Ndukwu Chukwuma'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Murphy Ndukwu Chukwuma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Murphy Ndukwu Chukwuma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
21 Eylül 2022 yılında Enyimba Aba
Murphy Ndukwu Chukwuma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Murphy Ndukwu Chukwuma şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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