Murtala İbrahim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murtala İbrahim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murtala İbrahim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Murtala İbrahim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Murtala İbrahim {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ishaq Muritala Dagbo şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Murtala İbrahim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Murtala İbrahim, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Murtala İbrahim'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Murtala İbrahim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Murtala İbrahim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Wikki Tourists
1 Eylül 2022 yılında Kwara United
Murtala İbrahim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Murtala İbrahim şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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