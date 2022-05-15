Mürtefi ne demek, TDK'ya göre Mürtefi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mürtefi ne demek? Mürtefi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mürtefi kelimesi. Peki mürtefi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mürtefi nedir, mürtefi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜRTEFİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mürtefi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mürtefi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mürtefi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yükselen, yüksek bir yere çıkmış olan

- Yüksek, yüce

