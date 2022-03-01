Mürtetlik ne demek, TDK'ya göre Mürtetlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mürtetlik ne demek? Mürtetlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mürtetlik kelimesi. Peki mürtetlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mürtetlik nedir, mürtetlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜRTETLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mürtetlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mürtetlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mürtet olma durumu

