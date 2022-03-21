Mürüvvetsiz ne demek, TDK'ya göre Mürüvvetsiz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mürüvvetsiz ne demek? Mürüvvetsiz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mürüvvetsiz kelimesi. Peki mürüvvetsiz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mürüvvetsiz nedir, mürüvvetsiz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜRÜVVETSİZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mürüvvetsiz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mürüvvetsiz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnsanlığı olmayan, insaniyetsiz

