Musa Afeez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musa Afeez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Musa Afeez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Musa Afeez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Musa Afeez {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Musa Afeez Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Musa Afeez, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Musa Afeez'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Musa Afeez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Musa Afeez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Musa Afeez şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.
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