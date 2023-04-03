Musa Bazhaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musa Bazhaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Musa Bazhaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Musa Bazhaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Musa Bazhaev 6 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Бажаев Муса Абурешидович şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Musa Bazhaev Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Musa Bazhaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Akhmat Grozny II futbol takımında oynamaktadır. Akhmat Grozny II takımına 14 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Musa Bazhaev'nin Akhmat Grozny II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Musa Bazhaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Musa Bazhaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Nisan 2022 yılında Akhmat II
Musa Bazhaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Musa Bazhaev şuan Akhmat Grozny II takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.
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