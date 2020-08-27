Sosyal medyanın ayağa kalkmasına bu kez bir çocuk hikaye kitabı neden oldu. Musa Dinç'in kaleme aldığı "Gül ve Düşün" isimli kitapta bir tilkinin ayıya tecavüz ettiği anlatılırken tecavüzü meşrulaştırılan ifadelere yer verilmesi tepkilere neden oldu.Bu kapsamda kitabın yazarı Musa Dinç merak konusu oldu. Peki Musa Dinç kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte detaylar...

MUSA DİNÇ KİMDİR?

Musa Dinç, 7 Ocak 1960 yılında Diyarbakır'ın Çınar İlçesine bağlı Aşağı Konak Köyünde doğdu.Şair, yazar, editör ve sağlık eğitimcisidir.

İlk,orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamladı. Bir yıl da Diyarbakır Öğretmen Lisesinde eğitimini sürdürdü.

Dinç daha sonra 1982 yılında Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi Sağlık Memurluğu Bölümünü tamamladı. Daha sonra sırasıyla 1986 yılında Anadolu Üniversitesi, AÖF İş İdaresi lisans Programını, 1992 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü Toplum Sağlığı Bölümü'nü birincilik ile bitirmiştir.

2000-2008 yılları arasında Diclem Sahaf'ı kurarak yayıncılık ve editörlük hizmetlerinde bulunan Musa Dinç, 2008 yılında yayıncılığa son verdi. Akabinde ise tercihini editörlükten yana kullanarak Aykırı Sanat, Damar, Öğretmen Dünyası dergilerinin Diyarbakır temsilciliklerini yürüttü.

Diyarbakır Sanatçılar ve Edebiyatçılar Derneği, Çukurova Yazarlar Derneği ve Türkiye Edebiyatçılar Derneği Yönetim Kurulunda görev alan yazar 2008 yılında Erzurum Hizmet İçi Eğitim Enstitüsünde Alan değişikliği kursuna katışarak Sağlık-Tıbbi Laboratuvar Bölüm Öğretmeni olmuştur.

Şiir, öykü ve makaleleri çeşitli Gazete ve Dergilerde yayımlanan Musa Dinç, 2010-2011 yılları arasında Orhan Kemal Öykü Yarışmasında Seçici Kurul Üyeliği ve 2010 yılında Kaygısız Abdal Öykü Yarışmasında Jüri Üyeliğinde bulunmuştur.

KAÇ YAŞINDA?

7 Ocak 1960 yılında dünyaya gelen Musa Dinç, 60 yaşındadır.

NERELİ?

Musa Dinç, Diyarbakır'da Çınar İlçesine bağlı Aşağı Konak Köyünde doğmuştur.

Skandal olay! Çocuk kitabında tecavüz hikayesi anlatıldı

AÇIKLAMA YAPARAK ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Musa Dinç,"Erdemli bir davranış sergileyerek özür diledim, kitap satış dışı tutuldu; yayınevi ve benim elimde olanları imha ettik. Hakaret ve küfürler suç teşkil ediyor. Beni tanıyan ve bilenler nasıl bir insan olduğumu herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Skandal ifadelerin ortaya çıkmasının ardından ayağa kalkan sosyal medya kullanıcıları Twitter'da #musadinctutuklansın #musadincigrencsin #musadinç etiketleri ile paylaşımlarda bulundular.