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Skandal olay! Çocuk kitabında tecavüz hikayesi anlatıldı

Musa Dinç isimli kişinin yazdığı "Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında bir tilkinin ayıya tecavüz ettiğinin anlatılması tepkilere neden oldu. Skandal cümlelerin ardından açıklama yapan Dinç. özür dileyerek kitabın satışının durdurulduğunu açıkladı.

Skandal olay! Çocuk kitabında tecavüz hikayesi anlatıldı

Çocukların gelişimini sağlayan kitapları okumaları önem arz ederken ortaya çıkan bir kitap sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Musa Dinç tarafından kaleme alınan ve Arı Sanat Yayınevi tarafından basılan "Gül ve Düşün" isimli  hikaye kitabında yer alan cümleler tepkilere neden oldu. 

Kitapta bir tilkinin ayıya tecavüz etmesi anlatılırken, tecavüzü meşrulaştıran ifadeler yer veriliyor.

İşte o skandal ifadeler:

Skandal olay! Çocuk kitabında tecavüz hikayesi anlatıldı

AÇIKLAMA YAPARAK ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medyada gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Musa Dinç,"Erdemli bir davranış sergileyerek özür diledim, kitap satış dışı tutuldu; yayınevi ve benim elimde olanları imha ettik. Hakaret ve küfürler suç teşkil ediyor.  Beni tanıyan ve bilenler nasıl bir insan olduğumu herkes biliyor" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Skandal ifadelerin ortaya çıkmasının ardından ayağa kalkan sosyal medya kullanıcıları Twitter'da #musadinctutuklansın #musadincigrencsin #musadinç etiketleri ile paylaşımlarda bulundular.

Skandal olay! Çocuk kitabında tecavüz hikayesi anlatıldıSkandal olay! Çocuk kitabında tecavüz hikayesi anlatıldıSkandal olay! Çocuk kitabında tecavüz hikayesi anlatıldı

Tayfun Altuntaş
Editör


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