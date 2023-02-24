Musa Muhammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musa Muhammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Musa Muhammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Musa Muhammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Musa Muhammed 31 Ekim 1996 tarihinde Kano şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Musa Muhammed Shehu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Musa Muhammed Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Makoz Group yapmaktadır. Musa Muhammed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Sarajevo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Musa Muhammed'nin FK Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Musa Muhammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Musa Muhammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Musa Muhammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Musa Muhammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Başakşehir

3 Şubat 2017 yılında Zeljeznicar

30 Haziran 2017 yılında Başakşehir

7 Eylül 2017 yılında Lok. Plovdiv

30 Haziran 2018 yılında Başakşehir

6 Ağustos 2018 yılında HNK Gorica

1 Temmuz 2022 yılında FK Sarajevo

Musa Muhammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Musa Muhammed şuan FK Sarajevo takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Musa Muhammed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya takımında 19 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Nijerya U20 takımında 2 numaralı formasıyla 8 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

Nijerya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 24 Nisan 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

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