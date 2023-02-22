Musa Munkaila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musa Munkaila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Musa Munkaila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Musa Munkaila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Musa Munkaila {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Musa Munkaila Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına 1 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Musa Munkaila'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Musa Munkaila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Musa Munkaila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Kano Pillars
1 Kasım 2022 yılında Kanemi Warriors
Musa Munkaila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Musa Munkaila şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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