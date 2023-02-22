Musa Najare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musa Najare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Musa Najare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Musa Najare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Musa Najare 16 Ocak 1992 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Musa Tachi Najare şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Musa Najare Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Musa Najare, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına 7 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Musa Najare'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Musa Najare Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Musa Najare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Musa Najare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Musa Najare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2012 yılında Akwa United

1 Ocak 2013 yılında Warri Wolves FC

1 Ocak 2014 yılında Lobi Stars

1 Ocak 2015 yılında Enyimba Aba

12 Ocak 2017 yılında Kano Pillars

1 Ocak 2018 yılında Sagrada

1 Temmuz 2020 yılında Lobi Stars

1 Kasım 2021 yılında Gombe United

19 Nisan 2022 yılında Sheikh Jamal

7 Kasım 2022 yılında Abia Warriors

Musa Najare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Musa Najare şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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