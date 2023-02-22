Musa Najere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musa Najere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Musa Najere kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Musa Najere ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.