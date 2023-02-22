Musa Najere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musa Najere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Musa Najere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Musa Najere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Musa Najere {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Musa Najere Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına - tarihinde katılmıştır. Musa Najere'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Musa Najere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Musa Najere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Musa Najere şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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