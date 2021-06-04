İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddialarıyla suçlanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle oyuncu Ezgi Mola hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ezgi Mola’ya sosyal medyadan destek açıklamaları gelirken, Musa Orhan'ın avukatı Dr. Mehmet Erkan Akkuş bu kez de Ezgi Mola’ya destek veren çok sayıda isme suç duyurusunda bulundu. Yaşananlar sonrasında Musa Orhan'ın avukatı kimdir? Avukat Doktor Mehmet Erkan Akkuş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularının yanıtları merak edilmeye başladı. Detaylar haberimizde...

MUSA ORHAN'IN AVUKATI KİMDİR? AVUKAT DOKTOR MEHMET ERKAN AKKUŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Adana doğumlu olup ilköğretimini Adana’da, lise eğitimini ise Balıkesir Çok Programlı Astsubay Hazırlama Okulu’nda tamamlamıştır. Kara Havacılık Okulu’ ndaki temel eğitimini müteakip uçak helikopter teknisyeni astsubay olarak Malatya’da göreve başlamıştır. 1999-2004 yılları arasında Malatya’ da, 2004-2013 yılları arasında Ankara’ da değişik birliklerde görev yapmıştır. Atanmış birliğinin dışında geçici görevlendirmelerle hemen hemen tüm yurtta özveri ile çalışmıştır. Askerlik görevi sırasında okumakta olduğu Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ nden (burslu) 2007 yılında mezun olmuştur. Zorunlu hizmet yükümlüğünün sona ermesini müteakip 02.01.2013 Tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nden istifa etmiştir. Profesyonel askerlik hayatında statü hukukuna inat bir çok emsal niteliğinde kararın alınması için mücadele etmiş ve muvaffak olmuştur. Bu kararların bir kaçı sitemizde yargı kararları başlığı altında sunulmuştur.

Avukat Doktor Mehmet Erkan AKKUŞ Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ nde Kamu Hukuku dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Av. Dr. Mehmet Erkan Akkuş Yuksek lisansını bitirdikten sonra New York Barosu’nda Amerikan Yargı Sistemi hakkına yerinde incelemeler ve araştırmalar yapmış olup “Uluslar Arası Hukuk” alanında doktora derecesine sahiptir. Felsefe Lisans eğitimi devam etmektedir.

Av. Dr. M.Erkan Akkuş Haber Türk ve Hürriyet gazetelerinde konuk yazar olarak, bir haber ajansında ise sürekli yazarlık yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Hukuk Komisyonu başkanıdır.

Çalışmaları:

“Uluslararası Hukukta Tutuklama” konusunda doktora

Adil Yargılanma Hakkı Bakımından Askeri Ceza Yargısı Yüksek Lisans Tezi

Gelecek Yüzyıl dergisinde sürekli yayımlanan ve hukuki konularda yazılmış olan makaleleri

Habertürk ve Milliyet Gazetelerinde yayımlanan makaleleri