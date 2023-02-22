Musa Usman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musa Usman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Musa Usman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Musa Usman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Musa Usman 10 Haziran 1999 tarihinde Abuja şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Musa Usman Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Doma United futbol takımında oynamaktadır. Doma United takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Musa Usman'nin Doma United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Musa Usman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Musa Usman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Gombe United
1 Aralık 2022 yılında Doma UTD
Musa Usman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Musa Usman şuan Doma United takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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