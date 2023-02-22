Musa Wakili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musa Wakili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Musa Wakili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Musa Wakili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Musa Wakili {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Abdullahi Musa Wakili şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Musa Wakili Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına - tarihinde katılmıştır. Musa Wakili'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Musa Wakili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Musa Wakili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Musa Wakili şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.
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