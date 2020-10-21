Mus'ab bin Umeyr kimdir? Nasıl şehit oldu? Mus'ab bin Umeyr hayatı kısaca

İslam davası uğruna tüm zenginliğinden vazgeçen sahabe Mus'ab bin Umeyr'a twitter aracılığıyla hakaret eden CHP Genel Merkezi danışmanlarından Mücahit Avcı'nın bu sözlerinin ardından biz de vatandaşların çokça baktığı Mus'ab bin Umeyr hayatı hakkındaki bilgileri haberimizde yer verdik.

MUS'AB BİN UMEYR KİMDİR? MUS'AB BİN UMEYR HAYATI KISACA

Kureyş'in ana kollarından, Câhiliye devrinde sidâne ve hicâbe görevleriyle kabilenin sancaktarlığını yürüten Benî Abdüddâr'a mensup zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İlk müminlerden biriydi; ancak Resûl-i Ekrem'in peygamberliğine şiddetle karşı çıkan ailesinin buna izin vermeyeceğini bildiğinden onun yanına bir süre gizlice gidip geldi ve namazlarını da gizli kıldı.

Durumu öğrenilince hayatında zor bir dönem başladı. Babası ve annesi onu Müslüman olduğu için hapsettiler ve yolundan dönmesi için çeşitli baskılar yaptılar, fakat dininden vazgeçiremediler. Mus'ab, peygamberliğin beşinci yılında ilk kafile ile Habeşistan'a hicret etti.

Bir süre sonra Mekke ileri gelenlerinden bazılarının İslâm'a girdiği yolunda yanlış bir haber duyulunca otuz sekiz kişiyle birlikte geri döndü ve Birinci Akabe Biatı'na kadar (621) Mekke'de kaldı.

Mücahit Avcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

MEDİNE'DE ES'AD B. ZÜRÂRE İLE BİRLİKTE CUMA VE VAKİT NAMAZLARINI KILDIRDI

Bu tarihte Resûl-i Ekrem, Medineliler'in isteğiyle onu İslâm tarihinin ilk muallimi olarak görevlendirdi; bu sebeple Medine'ye ilk hicret eden sahâbî olarak da kabul edilir. Es'ad b. Zürâre'nin evinde kalan ve onun desteğiyle verimli bir çalışma yürüten Mus'ab, Hz. Peygamber'in tebliğ tarzını çok iyi kavraması, Kur'ân-ı Kerîm'den o zamana kadar inmiş âyetleri ezbere bilmesi ve etkili konuşmasıyla Üseyd b. Hudayr ve Sa'd b. Muâz gibi tanınmış şahsiyetlerin ihtida etmesini sağladı; Medine'de Es'ad b. Zürâre ile birlikte cuma ve vakit namazlarını kıldırdı.

622 yılının hac mevsiminde ikisi kadın yetmiş beş kişiyle Mekke'ye geldi ve Resûlullah'a bir yıl içinde yaptığı tebliğ faaliyetini anlatarak onun takdirini kazandı. Medine'ye hicretin başlangıcı olan İkinci Akabe Biatı'nın hazırlanması ve gerçekleştirilmesinde önemli görev yapan Mus'ab üç ay daha Mekke'de kalıp geri döndü.

Hicretten sonra Resûl-i Ekrem onu muhacirlerden Sa'd b. Ebû Vakkās, ensardan Ebû Eyyûb el-Ensârî ile kardeş yaptı ve kabilesinin geleneğine uyarak Bedir'de muhacirlerin, Uhud'da bütün müslümanların sancağını onun taşımasına izin verdi.

NASIL ŞEHİT OLDU?

Uhud Gazvesi'nde Hz. Peygamber'in yanından hiç ayrılmayıp sancaktarlık görevini yerine getiren Mus'ab, Resûl-i Ekrem'i yaralayan İbn Kamîe'nin kılıç darbeleriyle her iki eli de kesilince sancağı kollarıyla göğsüne bastırarak dik tutmaya çalışırken yine onun mızrağıyla şehit oldu.

NE OLMUŞTU?

Mücahit Avcı; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı paylaşımda; "Mus'ab bin Umery bu dönemde yaşasa şüphesiz AK Parti Gençlik Kolları ya da ihale takipçisi olurdu" iddiasında bulundu.

BİRİNCİ: "MUS'AB BİN UMEYR'İN SAHABE. ŞAHSIN YAPTIĞI DİNİ DEĞERLERE HAKARET SUÇU

Avukat Mücahit Birinci; Mücahit Avcı'nın "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçunu işlediğini açıkladı.

Birinci; "Mus'ab bin Umeyr'in sahabedir. Bu millet sahabeye sahip çıkar. Eyüp Sultan Hazretleri'nin kabrinden bu değer anlaşılır. Dolayısıyla şahsın yaptığı dini değerlere hakaret suçudur, kanaatime göre, TCK 216 madde kapsamında değerlendirilmesi gerekir" dedi.