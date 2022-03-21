Müsadere ne demek, TDK'ya göre Müsadere kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müsadere ne demek? Müsadere TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müsadere kelimesi. Peki müsadere ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müsadere nedir, müsadere kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜSADERE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müsadere kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müsadere kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müsadere kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Zor alım



MÜSADERE KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- müsadere etmek

