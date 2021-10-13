Musaffa ne demek, TDK'ya göre Musaffa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Musaffa ne demek? Musaffa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi musaffa kelimesi. Peki musaffa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre musaffa nedir, musaffa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUSAFFA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Musaffa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Musaffa kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre musaffa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Temizlenmiş, arıtılmış

