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Musahhihlik ne demek, TDK'ya göre Musahhihlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Musahhihlik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Musahhihlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Musahhihlik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Musahhihlik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Musahhihlik ne demek, TDK'ya göre Musahhihlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Musahhihlik ne demek? Musahhihlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi musahhihlik kelimesi. Peki musahhihlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre musahhihlik nedir, musahhihlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MUSAHHİHLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Musahhihlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre musahhihlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Musahhih olma durumu
- Düzelticilik

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