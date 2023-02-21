Musallem Fayez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Musallem Fayez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Musallem Fayez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Musallem Fayez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Musallem Fayez 26 Mart 1987 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Birlesik Arap Emirlikleri uyrukludur.Gerçek adı da Musallem Fayez Muftah Hamdan Al Hamdani şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Musallem Fayez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Musallem Fayez'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Musallem Fayez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Musallem_Fayez

http://www.instagram.com/musallem_fayez/

Musallem Fayez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Musallem Fayez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Musallem Fayez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Musallem Fayez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Al-Ain FC

1 Temmuz 2013 yılında Al-Jazira

10 Ağustos 2020 yılında Al-Dhafra FC

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

Musallem Fayez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Musallem Fayez şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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