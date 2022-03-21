Müsamaha ne demek, TDK'ya göre Müsamaha kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müsamaha ne demek? Müsamaha TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müsamaha kelimesi. Peki müsamaha ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müsamaha nedir, müsamaha kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜSAMAHA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müsamaha kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müsamaha kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müsamaha kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hoşgörü

- Görmezlikten gelme, göz yumma



MÜSAMAHA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Cezalar hiçbir müsamaha gösterilmeden derhâl tatbik ettirilirdi.



MÜSAMAHA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- müsamaha etmek

