Müsamere ne demek, TDK'ya göre Müsamere kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müsamere ne demek? Müsamere TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müsamere kelimesi. Peki müsamere ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müsamere nedir, müsamere kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜSAMERE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müsamere kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müsamere kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müsamere kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Okullarda öğrencilerin sunduğu, programında koşuk, oyun vb. gösterilerinin yer aldığı eğlence

- Çoğunlukla akşam toplantısı, akşam eğlencesi



MÜSAMERE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu müsamere günündeki selamlama süresince bedenimde bir değişim olmuştu.

