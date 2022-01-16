Müseccel ne demek, TDK'ya göre Müseccel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müseccel ne demek? Müseccel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müseccel kelimesi. Peki müseccel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müseccel nedir, müseccel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜSECCEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müseccel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müseccel kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müseccel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kütüğe geçirilmiş, tescil edilmiş, sicilli

