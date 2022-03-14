Müşekkel ne demek, TDK'ya göre Müşekkel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müşekkel ne demek? Müşekkel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müşekkel kelimesi. Peki müşekkel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müşekkel nedir, müşekkel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜŞEKKEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müşekkel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müşekkel kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müşekkel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Biçim verilmiş

- İri, gösterişli

