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Müşevveş ne demek, TDK'ya göre Müşevveş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müşevveş kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müşevveş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müşevveş nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müşevveş kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müşevveş ne demek, TDK'ya göre Müşevveş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müşevveş ne demek? Müşevveş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müşevveş kelimesi. Peki müşevveş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müşevveş nedir, müşevveş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜŞEVVEŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müşevveş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müşevveş kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müşevveş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belirsiz, karışık, düzensiz

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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