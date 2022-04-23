Müshil ne demek, TDK'ya göre Müshil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müshil ne demek? Müshil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müshil kelimesi. Peki müshil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müshil nedir, müshil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜSHİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müshil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müshil kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müshil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bağırsakları çalıştırıp temizleyen, dışkının kolaylıkla dışarı atılmasını sağlayan ilaç

