Musikişinas ne demek, TDK'ya göre Musikişinas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Musikişinas ne demek? Musikişinas TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi musikişinas kelimesi. Peki musikişinas ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre musikişinas nedir, musikişinas kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Musikişinas kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Musikişinas kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MUSİKİŞİNAS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Musikişinas kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Musikişinas kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre musikişinas kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Müzikle uğraşan



MUSİKİŞİNAS CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bunların arasında bilhassa Vehbi Dede isminde Mevlevi bir musikişinas tanıdı ve meşrebine uygun buldu.

