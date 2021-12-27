Müşkülpesent ne demek, TDK'ya göre Müşkülpesent kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müşkülpesent ne demek? Müşkülpesent TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müşkülpesent kelimesi. Peki müşkülpesent ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müşkülpesent nedir, müşkülpesent kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜŞKÜLPESENT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müşkülpesent kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müşkülpesent kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müşkülpesent kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Güçbeğenir

- Bir işi yapmamak için türlü bahaneler uyduran

