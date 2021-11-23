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  3. Müslüman aktivist Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz evinde ölü bulundu!

Müslüman aktivist Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz evinde ölü bulundu!

ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan ve 21 Şubat 1965'te suikasta uğrayan Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz, hayatını kaybetti. Polis, şüpheli bir duruma rastlanmadığını açıkladı.

Müslüman aktivist Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz evinde ölü bulundu!

ABD’de sivil haklar alanında ve ırkçılığa karşı verdiği mücadeleyle hatırlanan Müslüman aktivist Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz, New York'da yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Müslüman aktivist Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz evinde ölü bulundu!

ÖLÜM ŞÜPHELİ DEĞİL

56 yaşındaki Şahbaz'ın cansız bedeni dün akşam saat 17.00 civarında kızı tarafından bulundu.
ABC gazetesine konuşan bir polis yetkilisi, ölümün 'şüpheli' olmadığını bildirdi.
Şahbaz, Malcolm X'in altı kızından biriydi.

Müslüman aktivist Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz evinde ölü bulundu!

SUİKASTE UĞRAMIŞTI

Malcolm X suikastına ilişkin davada 2 sanık hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü.
Amerikalı Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de konuşma yaparken vurularak öldürülmüştü.

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