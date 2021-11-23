Müslüman aktivist Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz evinde ölü bulundu! ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan ve 21 Şubat 1965'te suikasta uğrayan Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz, hayatını kaybetti. Polis, şüpheli bir duruma rastlanmadığını açıkladı.

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ABD’de sivil haklar alanında ve ırkçılığa karşı verdiği mücadeleyle hatırlanan Müslüman aktivist Malcolm X'in kızı Malikah Şahbaz, New York'da yaşadığı evinde ölü olarak bulundu. ÖLÜM ŞÜPHELİ DEĞİL 56 yaşındaki Şahbaz'ın cansız bedeni dün akşam saat 17.00 civarında kızı tarafından bulundu.

ABC gazetesine konuşan bir polis yetkilisi, ölümün 'şüpheli' olmadığını bildirdi.

Şahbaz, Malcolm X'in altı kızından biriydi. SUİKASTE UĞRAMIŞTI Malcolm X suikastına ilişkin davada 2 sanık hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü.

Amerikalı Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de konuşma yaparken vurularak öldürülmüştü. MALCOLM XMELİKAH ŞAHBAZ